Casamentos com menos restrições

Já não é preciso riscar tantos nomes na lista de convidados para casamentos. Desde sábado, que estas festas, tal como baptizados, já podem realizar-se com 50% da lotação da sala, quando até então o máximo era 25%. A jornalista Marta Pacheco falou com um casal que está prestes a dar o nó. Jorge e Rute vão ter 153 convidados, todos vão fazer um teste à Covid-19 na véspera do casamento. Apesar das restrições, os noivos estão mais nervosos com o “sim” do que com a pandemia.