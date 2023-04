Casas evacuadas. Incêndio consome fábrica de químicos em Gondomar

Segundo o Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto,

Para o local seguiram meios dos bombeiros, GNR, Polícia Municipal, INEM e Proteção Civil.

Ao início da noite havia, indicava então oda Proteção Civil.A coluna de fumo do incêndio era visível a vários quilómetros de distância."Foi mandado evacuar todas as casas num perímetro de cinco quilómetros porque há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões", adiantou, ouvido pela agência Lusa, o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, Manuel Viana, acrescentando que foi "pedido o reforço de meios".Em declarações à RTP3,"As autoridades estão neste momento a alargar o perímetro de segurança e há uma nuvem de fumo espessa no ar", descreveu o autarca, admitindo preocupação com o risco de explosões.