Casas evacuadas. Incêndio em Sabóia tem no terreno mais de 340 operacionais

Casas evacuadas. Incêndio em Sabóia tem no terreno mais de 340 operacionais

Vinte pessoas foram retiradas de casa. As chamas aproximam-se das habitações. No terreno há três centenas e meia de bombeiros para combater as duas frentes de fogo.

RTP /

Foto: José Pinto Dias - RTP

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Durante a tarde os operacionais no terreno foram apoiados por cinco meios aéreos, mas chegaram, em determinada altura a ser sete aeronaves a operar.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 16:51, consumia uma área de mato e sobreiros na zona da localidade de Nave Redonda, freguesia de Sabóia, no concelho alentejano.

A mesma fonte acrescentou que, cerca das 18:40, o incêndio "propagava-se com alguma intensidade devido ao vento forte e aos acessos difíceis".

Durante a tarde não se estimava a necessidade de evacuar habitações, apesar de chegarem a estar sete meios aéreos no teatro de operações.

c/ Lusa
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