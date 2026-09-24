País
Casas evacuadas. Incêndio em Sabóia tem no terreno mais de 340 operacionais
Vinte pessoas foram retiradas de casa. As chamas aproximam-se das habitações. No terreno há três centenas e meia de bombeiros para combater as duas frentes de fogo.
Foto: José Pinto Dias - RTP
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 16:51, consumia uma área de mato e sobreiros na zona da localidade de Nave Redonda, freguesia de Sabóia, no concelho alentejano.
A mesma fonte acrescentou que, cerca das 18:40, o incêndio "propagava-se com alguma intensidade devido ao vento forte e aos acessos difíceis".
Durante a tarde não se estimava a necessidade de evacuar habitações, apesar de chegarem a estar sete meios aéreos no teatro de operações.
c/ Lusa