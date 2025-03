Cascais escolhida como Capital Europeia da Democracia 2026

"A escolha de Cascais para Capital Europeia da Democracia 2026 orgulha-nos bastante, mas é também um compromisso e uma responsabilidade que assumimos em conjunto com todos os cascalenses de modo a assegurar que todos tenham voz ativa nas decisões que moldam a nossa sociedade", afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais (distrito de Lisboa), Nuno Piteira Lopes, citado numa nota enviada à agência Lusa.

O município português receberá este título, no início de 2026, da atual Capital Europeia da Democracia, Viena (Áustria) e desenvolverá um programa que incluirá eventos, ações e projetos destinados a fortalecer a democracia.

Além de Cascais, competiram pelo título as cidades de Esmirna, Cracóvia, Roterdão e Sófia.

A escolha foi conduzida por um júri de especialistas internacional, que selecionou Cascais, Roterdão e Sófia como as três finalistas.

Na fase final, um painel composto por mais de 4.500 cidadãos dos 46 Estados-membros do Conselho da Europa e do Kosovo escolheu Cascais através de um processo de votação `online`.

O fundador da iniciativa, Helfried Carl, que hoje entregou o troféu da ECoD ao executivo de Cascais, destacou o "historial sólido e o forte compromisso com a democracia e a participação cívica" da vila portuguesa.

"O mundo e a Europa precisam de compreender que é a democracia que verdadeiramente serve os seus cidadãos" afirmou.

Entre os exemplos de projetos de afirmação da democracia desenvolvidos, a Câmara de Cascais destaca o Orçamento Participativo, que é um dos que registam maior número de participantes a nível europeu, e a rede cívica Tutores de Cascais, que promove a coesão social e a preservação ambiental.

A iniciativa Capital Europeia da Democracia pretende inspirar territórios europeus a promover um ambiente democrático dinâmico, incentivar a participação cívica e reforçar os valores da transparência e da inclusão.

Este projeto foi lançado pela ECoD Gemeinnützige GmbH, em parceria com o The Innovation in Politics Institute, com escritórios em Viena e Berlim e parceiros em 16 países europeus.

Barcelona foi a primeira Capital Europeia da Democracia, em 2023/24.