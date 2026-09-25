Cascais investe 1,8 ME em bolsas de estudo e apoia 1.200 alunos

A verba representa um aumento de 50% face aos 1,2 milhões de euros destinados às bolsas no ano letivo anterior.



“Investir na educação é investir nas pessoas e no futuro de Cascais. Por isso, reforçámos em 50% a verba destinada às bolsas de estudo”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes (PSD), em declarações à agência Lusa.



O autarca sublinhou a importância da medida, referindo que ajuda a que “mais jovens tenham condições para prosseguir a sua formação no ensino superior, independentemente da sua condição económica”.



As candidaturas às Bolsas de Estudo – Ensino Superior decorrem entre 15 de setembro e 16 de outubro e destinam-se a estudantes com domicílio fiscal em Cascais que frequentem licenciaturas, mestrados ou cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) em instituições públicas, privadas ou cooperativas reconhecidas.



O apoio é de 1.250 euros para estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino na Área Metropolitana de Lisboa e de 1.750 euros para os que estudem fora da área metropolitana.



As candidaturas são feitas exclusivamente através da plataforma MyCascais e devem ser submetidas pelo próprio estudante.



O reforço das bolsas integra um investimento municipal mais amplo na área da educação, nomeadamente na requalificação de escolas, que ascende a 83,6 milhões de euros no período 2025-2028.



Entre os projetos em curso estão as intervenções nas escolas secundárias Fernando Lopes-Graça, na Parede, Ibn Mucana, em Alcabideche, e São João do Estoril, além da construção da nova Escola Secundária de Cascais, num investimento de 32 milhões de euros.



A intervenção na Escola Secundária Ibn Mucana representa um investimento de 13,9 milhões de euros e inclui novas salas de aula e espaços educativos, a renovação das áreas exteriores e um centro de apoio, com conclusão prevista para o ano letivo 2027/2028.



Na Escola Secundária Fernando Lopes-Graça, o investimento é de 11 milhões de euros, estando prevista capacidade para 1.620 alunos e 72 turmas, com a construção de dois novos edifícios, renovação integral do pavilhão C e intervenções nos espaços exteriores.



A intervenção na Escola Secundária de São João do Estoril, orçada em 14,2 milhões de euros, prevê capacidade para 1.100 alunos, uma nova biblioteca, um auditório com 256 lugares, refeitório e outros espaços, além da intervenção no pavilhão desportivo e em dois campos.



Na área dos transportes escolares, a autarquia prevê um investimento de 570 mil euros, com a criação das novas linhas M45 e M46, o reforço das linhas M37, M39, M41 e M42 e a disponibilização de transporte gratuito para os estudantes do concelho.



A renovação da frota inclui autocarros elétricos e a hidrogénio, com o objetivo de assegurar transporte com zero emissões diretas e menor ruído.



