DR

Cascais foi o primeiro município do país a lançar um passe a custo reduzido de 20 euros.



Trata-se do MobiCascais. Um sistema integrado de transportes criado em 2016 que abriu caminho ao modelo agora em vigor na área metropolitana de Lisboa.





E já no próximo ano, em 2020, tudo indica que as viagens de autocarro pelo concelho de Cascais vão ser a custo zero para o utilizador, como descreve o jornalista João Ramalhinho.