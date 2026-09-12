Caseiro detido pela PJ por suspeita de matar casal para quem trabalhava em Lagos

Em comunicado, a PJ especificou que as vítimas são um casal estrangeiro, um homem de 79 anos e uma mulher de 62 anos, empresários do ramo da saúde e residentes há vários anos em Portugal, para quem o suspeito, de 45 anos, trabalhava como caseiro.

Segundo a PJ, os factos ocorreram na habitação das vítimas, "num quadro de extrema violência", já que terão sido agredidas com um objeto contundente, sofrendo ferimentos graves que lhes provocaram a morte.

O suspeito terá depois arrastado os cadáveres para o interior de uma cisterna de água existente na propriedade, para esconder os corpos, tentando inclusive decompo-los através da utilização de produtos químicos, lê-se na nota.

De acordo com a PJ, o móbil do crime permanece desconhecido, embora o suspeito, adianta, quando foi localizado pela GNR nas imediações do local, tivesse na sua posse bastante dinheiro e objetos de valor presumivelmente pertencentes às vítimas.

A polícia revelou também que a retirada dos cadáveres, devido ao local onde foram ocultados e ao seu estado, "obrigou a uma demorada e complexa operação", realizada com a colaboração dos Bombeiros de Lagos.

O detido, estrangeiro e sem "antecedentes criminais conhecidos" vai ser presente ao tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, conclui a nota da PJ.