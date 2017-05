Caso BPN, um guia para o dia da sentença

RTP 24 Mai, 2017, 08:12 / atualizado em 24 Mai, 2017, 08:12 | País

A partir das 10h00 fecha-se um novo capítulo de um caso que foi inédito em quase tudo. A justiça portuguesa anuncia a sua decisão sobre aquele que é um dos escândalos financeiros de sempre.



O primeiro que motivou a prisão preventiva de um banqueiro, comissões de inquérito com ex-governantes e gestores de bancos a serem questionados e até a primeira nacionalização de um banco depois da revolução.



Um escândalo associado à queda de um banco cujo custo para o erário público pode chegar aos seis mil milhões de euros.

Seis anos e meio de julgamento



Penas pedidas pelo MP



c/ Lusa

O processo principal do BPN tem 14 arguidos, sendo o mais destacado José Oliveira e Costa, ex-presidente do banco. O Ministério Público pede para o ex-banqueiro uma pena entre os 13 e os 16 anos de prisão.Em causa estão crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento, aquisição ilícita de ações e fraude fiscal. A acusação diz que Oliveira e Costa é o principal responsável por estes crimes.A leitura do acórdão do processo principal do caso BPN está marcada para esta quarta-feira, mais de seis anos após o início do julgamento, tendo o coletivo de juízes convocado a presença de todos os arguidos no tribunal.Inicialmente agendada para 28 de abril, o juiz presidente deste processo, Luís Ribeiro, adiou para hoje a leitura do acórdão, dada a impossibilidade de ter o acórdão fechado para leitura na data prevista.O julgamento deste processo-crime, o principal do caso Banco Português de Negócios (BPN), arrancou em 15 de dezembro de 2010 e conta agora com 14 arguidos, depois da extinção das acusações contra a Labicer - após o tribunal de Aveiro ter declarado a empresa de cerâmica insolvente e ter decretado a sua liquidação.O Ministério Público deixou também cair a acusação de burla qualificada contra Hernâni Silva Ferreira (Labicer e FO Imobiliária) por falta de provas.No início de junho do ano passado, o Ministério Público pediu penas de prisão para 14 dos 15 arguidos que restavam no processo principal do caso BPN, com destaque para a pena de prisão entre os 13 e os 16 anos solicitada para o ex-presidente Oliveira Costa que, segundo a acusação, "foi o principal responsável pelo cometimento dos crimes que estão em julgamento".A acusação do Ministério Público neste processo assenta nos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade, aquisição ilícita de ações e fraude fiscal.Além de Oliveira Costa, há outros 13 arguidos que foram alvos de pedidos de sentenças de prisão, sendo de referir que a lei admite a suspensão da execução das penas inferiores a cinco anos (situação que abrange oito dos 14 arguidos para quem foram pedidas penas de prisão).Para Luís Caprichoso, ex-gestor do BPN, visto pelo Ministério Público como o "número dois do grupo", a pena sugerida foi de entre dez a 12 anos de prisão.Já para José Vaz de Mascarenhas, ex-presidente do Banco Insular, a pena pedida foi de entre nove a dez anos de prisão.Quanto a Francisco Sanches, ex-gestor do BPN, a pena pedida foi de entre oito a nove anos de prisão. Para Telmo Reis (fundador da Labicer), o Ministério Público pediu uma pena de entre sete a oito anos de prisão.Ricardo Oliveira, empresário do ramo imobiliário, foi visado com um pedido de pena de prisão de cinco anos e seis meses. Para José Monteverde, acionista e devedor do BPN, o procurador solicitou ao coletivo de juízes uma pena de prisão de três anos e seis meses, igual à pena sugerida para Rui Costa, da Labicer.Luís Ferreira Alves, fundador da Labicer, foi alvo de um pedido de pena de prisão de três anos, igual à sugerida pelo Ministério Público para Filipe Baião Nascimento (advogado).Isabel Cardoso, advogada que alegadamente criou e geriu offshores para o grupo, viu o Ministério Público avançar com um pedido de pena de prisão de dois anos e seis meses.Para Leonel Mateus, ex-gestor da Plafin, sociedade que alegadamente criava offshores para o grupo, a pena pedida foi de dois anos, igual à pena pedida para Luís Almeida (Plafin Contas). Também António Franco, antigo gestor do BPN, viu o procurador solicitar uma pena de prisão de dois anos.Hernâni Silva Ferreira, que além de estar ligado à empresa de cerâmica Labicer também era o gerente da sociedade FO Imobiliária, era acusado do crime de burla qualificada, mas o procurador Jorge Malhado reconheceu em tribunal que tal não foi possível provar, pelo que caiu a acusação.E o Ministério Público tinha já declarado extinto o crime de fraude fiscal da Labicer, após o tribunal de Aveiro ter declarado a empresa de cerâmica insolvente e ter decretado a sua liquidação, pelo que a entidade deixou de constar da lista de arguidos.Para além deste processo principal cujo sentença é esta quarta-feira conhecida, há vários processos autónomos relativos ao caso BPN. Em dois, houve penas de prisão por fraude fiscal, burla qualificada e falsificação, mas as penas estão suspensas.Um terceiro processo está em fase de recurso e três outros estão em fase de julgamento. Nestes seis casos, foi deduzida acusação contra 52 arguidos. Há ainda outros inquéritos autónomos em fase de investigação.