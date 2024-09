Caso das gémeas. António Costa já respondeu à Comissão Parlamentar de Inquérito

Johanna Geron - Reuters

O ex-primeiro-ministro, António Costa, já respondeu às questões enviadas no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria com o medicamento Zolgensma. Segundo as perguntas e respostas a que Antena 1 teve acesso, António Costa assegura que só soube do caso das gémeas luso-brasileiras pela comunicação social e que um secretário de Estado não tem competência para marcas consultas hospitalares.