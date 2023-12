Caso das gémeas. Consulta foi marcada pela secretaria de Estado da Saúde

(em atualização)







No Parlamento, a presidente do conselho de administração do hospital revelou as conclusões da auditoria e confirmou que foram violados os procedimentos normais.





No entanto, segundo Ana Paula Martins, a marcação dessa primeira consulta pela secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras.





A responsável afirmou ainda que nenhuma criança ficou por tratar, incluindo uma precisamente na mesma altura em que as gémeas foram tratadas.







Segundo o relatório da auditoria interna pedida pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), os controlos internos de admissão, tratamento e monitorização dos tratamentos a crianças com atrofia muscular espinhal entre 2019 e 2023 foram respeitados, à exceção da "referenciação de dois doentes para a primeira consulta de neuropediatria".



De acordo com a presidente do CA do CHULN, ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde, sobre o "alegado favorecimento de duas bebés gémeas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, no acesso ao tratamento com o medicamento Zolgensma", a exceção envolve dois doentes que foram referenciados ao departamento de pediatria pela secretaria de estado da Saúde, "segundo registo clínico", com uma consulta marcada pelo telefone.



Já quanto ao tratamento das gémeas, Ana Paula Martins disse que o Conselho de Administração "quer crer que não ocorrem no CHULN tratamentos que não seja objetivo de validação favorável clínica".



Auditoria incluiu procedimento seguido com dez crianças



O e-mail com as conclusões da auditoria interna chegou à caixa de correio eletrónico de Ana Paula Martins na terça-feira às 20h38 e esta manhã transmitiu-as de viva voz aos deputados.





A análise incluiu o procedimento seguido no caso das dez crianças com atrofia muscular espinal tratadas com Zolgensma desde 2019.





Esta audição pedida pelo PS e Iniciativa Liberal acontece 48 horas depois de Ana Paula Martins pedir a demissão do cargo que assumiu o cargo há um ano. Foi a primeira nomeação de Fernando Araújo enquanto diretor executivo do SNS.



A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos garante manter-se em funções até a Direção Executiva nomear uma nova administração, o que deve acontecer logo no início do ano.