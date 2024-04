Caso das gémeas. Infarmed diz que decisão cumpriu o disposto legal

Foto: Filipe Silva - RTP

Os inspetores da IGAS consideram que se verificou uma subversão do circuito definido no Regulamento. Isto depois de o Infarmed ter recebido do hospital e por email um pedido de autorização ao medicamento administrado às gémeas luso-brasileiras.



Segunda a IGAS, o Infarmed terá começado de imediato o processo de avaliação sem que o pedido tivesse sido inserido na plataforma informática, mas o Infarmed diz que esta não é uma irregularidade, na medida em que toda a atuação e decisão nestes pedidos cumpriu o disposto legal.



Sublinham que o pedido foi submetido pelo hospital na plataforma informática criada para apoio aos processos de Autorização de Utilização Excecional.