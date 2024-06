Foi constituído arguido o ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales, no caso das Gémeas luso-brasileiras tratadas em Portugal com o medicamento mais caro do mundo.

A Polícia Judiciária fez buscas em casa do antigo governante na passada segunda-feira. Estão em causa alegados crimes de tráfico de influências, prevaricação, abuso de poder e burla qualificada.



Esta quinta-feira, estão a decorrer buscas no Ministério da Saúde, no Hospital de Santa Maria e no Instituto da Segurança Social.