Caso das gémeas. Mãe apresenta queixa-crime contra médico
A mãe das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria avançou com uma queixa-crime contra o médico António Levy Gomes, que denunciou o caso de alegado favorecimento.
Segundo o jornal, o advogado indicou que o valor da indemnização que será pedido ainda está a ser calculado, mas não estará vinculado ao custo do tratamento.
Para chegar ao montante, a defesa está a considerar, entre outros fatores, a "exposição mediática das crianças, a exposição de dados sensíveis e da morada da família, o impacto emocional causado e ainda os benefícios económicos obtidos pelos meios de comunicação".