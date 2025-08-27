Caso das gémeas. Mãe apresenta queixa-crime contra médico

A informação foi avançada ao Correio da Manhã pelo advogado de Daniela Martins, mãe das gémeas, que apontou vários eventuais crimes: "difamação e calúnia, gravações e fotografias ilícitas, devassa da vida privada, violação do segredo profissional-médico, ainda violação de dados pessoais e maus-tratos psicológicos a menores"



Segundo o jornal, o advogado indicou que o valor da indemnização que será pedido ainda está a ser calculado, mas não estará vinculado ao custo do tratamento.



Para chegar ao montante, a defesa está a considerar, entre outros fatores, a "exposição mediática das crianças, a exposição de dados sensíveis e da morada da família, o impacto emocional causado e ainda os benefícios económicos obtidos pelos meios de comunicação".