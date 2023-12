Caso das gémeas. PJ "ainda não foi chamada a intervir"

O DIAP está a investigar a alegada influência política para que as gémeas luso-brasileiras recebessem em Portugal um dos mais caros medicamentos do mundo.







O caso envolve duas crianças gémeas residentes no Brasil, que entretanto adquiriram nacionalidade portuguesa, e vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal, com um custo total de quatro milhões de euros.



O caso denuncia uma alegada interferência do presidente da República, que nega qualquer envolvimento.