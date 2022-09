Caso de Rosalina Ribeiro. Duarte Lima obrigado a apresentações periódicas à PSP

Terminou ao início da tarde desta sexta-feira o interrogatório, no Tribunal de Sintra, a Duarte Lima, no âmbito do caso do alegado homicídio de Rosalina Ribeiro. O antigo deputado fica com termo de identidade e residência e obrigado a apresentações periódicas às autoridades.