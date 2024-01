Caso de sarampo identificado na região de Lisboa

“A criança está internada, clinicamente estável, prevendo-se a alta para os próximos dias”, refere a DGS em comunicado, adiantando que está em curso uma investigação ao caso, através da recolha de informação clínica, laboratorial e epidemiológica do caso, a investigação da sua origem, a identificação dos contactos próximos na comunidade e a aplicação das medidas de controlo adequadas.







“O sarampo é uma das doenças infeciosas mais contagiosas podendo provocar doença grave em pessoas não vacinadas. É uma das doenças de eliminação na região europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera a vacinação a forma mais eficaz de proteção contra a doença”, realça a direção-geral.





O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto através de gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde 4 dias antes até 4 dias depois do aparecimento da erupção cutânea.





Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (que progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal.







“Se necessário, vacine-se”, recomenda a DGS. “Se esteve em contacto com um caso suspeito de sarampo e tem dúvidas, ligue para o SNS 24 - 808 24 24 24 e, se tiver sintomas sugestivos da doença “evite o contacto com outros e ligue para o SNS 24”