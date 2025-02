Caso do Hospital de Évora. Bastonário da Ordem dos Médicos considera que houve "falta de bom senso"

Na manhã de terça-feira, de acordo com a estação de televisão SIC, o hospital de Évora recusou o socorro a um homem que se sentiu mal a poucos metros da urgência.Segundo a SIC, as pessoas que passavam na rua pediram auxílio ao hospital, que estava a cerca de 20 metros de distância, mas foi-lhes respondido que teriam de ligar para o número de emergência 112.A ambulância chegou ao local 20 minutos depois, fazendo o transporte do homem até à urgência hospitalar, situada do outro lado da rua.De acordo com a SIC, o homem terá tido um princípio de acidente vascular cerebral.A unidade local de saúde do Alentejo central (ULSAC), que gere o hospital de Évora, ainda não se pronunciou sobre o caso.Carlos Cortes defendeu mais "capacidade de decisão" para quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde para evitar casos como este.Quanto ao estudo divulgado esta quinta-feira pelo jornal Público, que dá conta da falta de confiança no SNS, o bastonário acredita a contratação de mais profissionais para o SNS vai melhorar os tempos de espera nos hospitais.