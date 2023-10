Foto: Andre Kosters - Lusa

Entre o coletivo que está a julgar Manuel Pinho e Ricardo Salgado, há uma juíza que foi casada com um alto quadro do Grupo Espírito Santo. A juíza Margarida Ramos Natário tenciona, no entanto, manter-se no julgamento e diz que não viu razão para comunicar a relação.