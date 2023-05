Caso Juicy Fields. Lesados perderam milhões de euros em burla

Oitocentos lesados, entre eles cerca de 50 portugueses, avançaram com uma queixa conjunta contra a Juicy Fields e contra a empresa do criador do Facebook, a Meta.



No ano passado, perderam milhares de euros num esquema que se revelou uma verdadeira fraude.



E apontam o dedo às redes sociais que ajudaram a credibilizar um negócio que lesou pessoas em todo o mundo.