Caso Maddie. PJ coordena buscas pedidas por policia alemã

A Polícia Judiciária portuguesa está a coordenar esta operação, pedidas pelas autoridades alemãs e realizadas em colaboração com as autoridades britânicas. Ao longo da manhã desta terça-feira, alguns elementos das equipas da operação já fizeram algumas escavações na região.



Há também uma equipa numa embarcação dos Bombeiros de Silves que está a percorrer as águas da albufeira do Arade. O objetivo é concluir e encerrar as possíveis ligações do principal suspeito ao desaparecimento da criança inglesa, há 16 anos.



Já foi utilizado um drone para observação do terreno e cães pisteiros nas buscas.



As investigações vão continuar ao longo do dia de hoje e de amanhã. Prevê-se que no final das operações a Polícia Judiciária preste declarações em conferência de imprensa.