Caso Manuel Vicente. Costa afirma-se feliz por ter desaparecido o "irritante"

Lusa10 Mai, 2018, 18:46 | País

Numa declaração à agência Lusa, António Costa disse que a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, no âmbito do processo Operação Fizz, "é a demonstração de que vale a pena confiar no regular funcionamento das instituições judiciais para assegurar a boa aplicação da lei".



"Fico feliz que o único "irritante" que existia nas relações entre Portugal e Angola desapareça", acrescentou à agência Lusa o primeiro-ministro.