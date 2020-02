Caso Marega. PSP identifica adeptos que lançaram insultos racistas

A Polícia de Segurança Pública encontra-se a verificar as imagens das câmaras de vigilância do Estádio D. Afonso Henriques, onde decorreu no domingo o jogo entre FC Porto e Vitória de Guimarães que ficou marcado pelos insultos racistas lançados ao jogador Moussa Marega. Até ao momento, quatro adeptos já foram identificados como autores das ofensas verbais.