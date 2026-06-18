Caso Odair Moniz. Sindicato da PSP solidário com agente pede reflexão ao Estado

Odair Moniz morreu em outubro de 2024 na Cova da Moura.





“Trata-se de uma realidade conhecida de todos os profissionais que ali exercem funções. Uma realidade onde as intervenções policiais são frequentemente acompanhadas por elevada animosidade, hostilidade e risco acrescido para a integridade física dos agentes. Uma realidade onde, infelizmente, já ocorreram agressões graves a polícias e onde a própria PSP já perdeu profissionais em serviço”.

No documento, o SNCC sublinha que estão por concretizar várias medidas de equipamentos de proteção para as forças de segurança. As armas elétricas incapacitantes, vulgarmente conhecidas por Taser e as bodycams.



Apesar de não ter sido condenado a prisão efetiva, o agente Bruno Pinto foi condenado a pagar um total de 90 mil euros em indemnizações.

O SNCC entende ainda que “o Estado tem o dever de assumir as suas responsabilidades institucionais e políticas quanto aos meios que disponibiliza aos profissionais que coloca diariamente em cenários de elevado risco”.

“Nenhum polícia pode exercer plenamente as suas funções se sentir que, perante uma situação de elevado risco, poderá ficar sozinho a suportar consequências penais, civis, profissionais e pessoais decorrentes de decisões tomadas em segundos, com os meios limitados que o próprio Estado lhe disponibilizou.”