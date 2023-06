Caso "Tutti Frutti". Falta de recursos atrasa processo

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Procuradora-geral da República garante que a divulgação das escutas do processo "Tutti Frutti" já está a ser alvo de um processo por violação de segredo de justiça. Lucília Gago justificou o atraso no processo com a falta de recursos.