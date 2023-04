Caso Vortex. Miguel Reis continua sob prisão preventiva

Assim decidiu o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por entender que se mantêm os perigos de atividade criminosa, perturbação do inquérito e alarme social.



Além de Miguel Reis, também o empresário Francisco Pessegueiro tinha ficado em prisão preventiva, mas a medida de coação foi alterada, há poucas semanas, para prisão domiciliária.



Os outros três detidos, funcionários da autarquia, foram libertados, depois do primeiro interrogatório judicial.