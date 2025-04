Casos que envolvem lideres do PSD e PS "merecem inquietação" dos portugueses, diz Ventura

Manuel de Almeida - Lusa

Numa conferência de imprensa agendada já esta tarde, para reagir à averiguação preventiva às casas do secretário-geral do PS, André Ventura defendeu que estão em causa casos “suspeitos” que exigem uma explicação.



O líder do Chega propõe a criação de um programa denominado "mais transparência" que reforce obrigações declarativas.



Na conferência de imprensa desta tarde, na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura revelou também que o programa eleitoral do partido foi aprovado pela direção e será apresentado na próxima segunda-feira.