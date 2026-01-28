Castelo Branco ativa Plano Municipal de Emergência e encerra escolas por precaução

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e as escolas do concelho vão estar encerradas por precaução, informou a autarquia.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, confirmou a ativação do Plano Municipal de Emergência e o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

A depressão Kristin atingiu Castelo Branco e cerca das 05:30 as rajadas de vento forte fizeram-se sentir, situação que se manteve por mais de uma hora.

"Muitas estradas estão impedidas e há dificuldade de deslocação. Ainda não sabemos a dimensão dos danos. Acima de tudo, estamos a tomar medidas preventivas", notou Leopoldo Rodrigues.