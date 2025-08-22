Castro Daire com duas frentes ativas e a arder com intensidade

"Neste momento, o incêndio está ativo e arder com intensidade. Com duas frentes ativas em serra, na zona das eólicas. Uma das frentes tem um quilómetro, virada a poente, e a outra com quilómetro e meio, virada a nascente", disse à Lusa pelas 20:20 o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva.

Pedro Rochinha adiantou que, de momento, "não há prognóstico, os trabalhos decorrem em todo o perímetro" e o esperado é que, "nas próximas horas, haja evolução do trabalho que está a ser feito".

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no ponto de situação que fez pelas 19:00, admitiu que se tratava de um "incêndio complexo" com "elevadas velocidades de propagação".

O alerta deste incêndio aconteceu pelas 17:00 de hoje, em Bustelo, freguesia de Almofala, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Pelas 20:30, o incêndio era combatido por 241 operacionais apoiados por 71 veículos, segundo a página da internet da ANEPC.

Durante a tarde estiveram também meios aéreos a ajudar no combate ao fogo.