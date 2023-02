"Casuals". Oito adeptos do Benfica ficam em prisão preventiva

Este grupo faz parte dos 30 detidos - com idades entre os 18 e os 47 anos - na recente operação da Polícia de Segurança Pública que visou adeptosdo Sporting e do Benfica., reagiu um dos advogados, Bruno Carrêlo Mota, ouvido pelos jornalistas à saída do Campus de Justiça.“A senhora juíza de instrução criminal aprecia os factos e os indícios da forma coerente e isenta que lhe é característica. Eu aprecio da maneira que apreciei. Continuo a achar - e vou plasmar isso no meu recurso – que os indícios são manifestamente insuficientes”, reforçou., criticou, por sua vez, a advogada Ana Antunes, para assinalar que os acontecimentos sob investigação ocorreram em abril de 2022: “Estes nove meses são o tempo de nascer uma criança e desculpem que eu use este termo. Havia muito tempo para se ver cada arguido, que trajeto levou a partir da saída do jogo”.

“Perigo de continuação da atividade criminosa”



Segundo informação do presidente da comarca de Lisboa, citada pela agência Lusa, ficou determinado que os oito arguidos aguardassem a evolução do do processo em prisão preventiva por “existir perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito”.

Entre o material apreendido pelas autoridades estão três armas de fogo e mais de 750 munições de diferentes calibres, pirotecnia, petardos, potes de fumo, tochas, armas brancas, “13 artefactos de sinalização marítima”, 5.840 doses de haxixe e 1.016 doses de heroína.

Na passada quinta-feira, no outro processo,Para além dos 29 mandados de detenção fora de flagrante delito, a PSP indicou que “foi ainda detido em flagrante delito outro indivíduo na posse de uma arma proibida, tratando-se de uma arma de fogo”. Acabou por ser libertado e os factos foram reportados ao Tribunal de Sintra.

