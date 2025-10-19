Catorze concelhos de três distritos do país em risco máximo de incêndio

O IPMA colocou sob este aviso os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta, no distrito da Guarda, e os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Pinhel e Almeida, no distrito da Guarda.

No distrito de Viseu estão em risco máximo de incêndios os concelhos de São João da Pesqueira, Penedono, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Mangualde, Armamar e Tabuaço.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Faro sob risco muito elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje céu muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e podendo ser acompanhados de trovoada no Minho entre o meio da manhã e o meio da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) no litoral Norte durante a manhã, e soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 70 km/h entre o meio da manhã e o meio da tarde.

A previsão meteorológica aponta para neblina ou nevoeiro em alguns locais, em especial a partir do final da tarde, e uma descida da temperatura máxima que será acentuada no Minho e Douro Litoral.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 19 graus Celsius em Viana do Castelo, Braga, Guarda e Viseu e os 30 em Beja.