Catorze dias assim. Câmara de Leiria lamenta milhares de pessoas ainda sem eletricidade
O presidente da Câmara de Leiria lembra a criação do espaço 'Reerguer Leiria' no Mercado de Santana: um espaço polivalente para ajudar as pessoas a resolver as candidaturas aos apoios criados para as vítimas da intempérie.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, vê nos 14 mil contadores sem eletricidade um dos maiores desafio que está a enfrentar de momento.
De acordo com as contas de Gonççalo Lopes, há 14 mil contadores sem eletricidade, mas o número de pessoas afetadas será muito superior, já que cada contador serve vários clientes.
Face a estas situações, o autarca diz que "há um trabalho que iniciámos que é de auxílio à preparação das candidaturas para apoios à reabilitação das casas".
"Criámos hoje o gabinete 'Reerguer Leiria', fica no Mercado de Santana, é um espaço polivalente, funciona numa lógica de Loja do Cidadão, tentamos incluir neste espaço vários guichets de resposta", adiantou o autarca, explicando que a câmara espera ajudar as pessoas a resolverem no próprio dia a sua candidatura aos apoios criados para as vítimas da intempérie.