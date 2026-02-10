Catorze dias assim. Câmara de Leiria lamenta milhares de pessoas ainda sem eletricidade

O presidente da Câmara de Leiria lembra a criação do espaço 'Reerguer Leiria' no Mercado de Santana: um espaço polivalente para ajudar as pessoas a resolver as candidaturas aos apoios criados para as vítimas da intempérie.