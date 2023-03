Caução de meio milhão. Dono da Impala saiu em liberdade

Juntamente com Jacques Rodrigues, o dono do Grupo Impala, saíram os outros três detidos da operação "Última Edição". A Jacques Rodrigues foram impostas as medidas de coação mais gravosas, incluindo a proibição de sair do país e o pagamento de uma caução de meio milhão de euros.