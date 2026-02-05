Caudal do rio Sado continua a subir e situação agrava-se em Alcácer do Sal

O comandante Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, frisou, num balanço pelas 23:15 de hoje, que a situação é "cada vez mais complicada".

Tiago Bugio referiu que a subida da água está a atingir também Grândola e Odemira (Beja).

O responsável adiantou também que cerca de 70 pessoas foram resgatadas devido a ocorrências relacionadas com inundações.

A inundação da zona ribeirinha de Alcácer do Sal abrangia hoje à tarde uma área mais vasta, com a marginal e mais ruas da cidade, agravando ainda mais a situação e prejudicando o comércio.

As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas na quinta e na sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, afetando mais de mil alunos, que terão aulas em casa, foi hoje anunciado.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, já tinha alertado hoje que um dos casos mais preocupantes é o do rio Sado, em Alcácer do Sal.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.