Cazaquistão: Cerca de 20 residentes portugueses estão bem

Miguel A. Lopes - Lusa

Os cerca de 20 portugueses residentes no Cazaquistão encontram-se bem, incluindo oito a viver em Almaty, a cidade mais afetada pelos distúrbios recentes que provocaram vários mortos, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.