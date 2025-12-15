País
Cecília Arraiano vai ser a primeira mulher a liderar a Academia Europeia de Microbiologia
A investigadora é a primeira mulher cientista e a primeira portuguesa a assumir este cargo na Academia Europeia de Microbiologia.
Cecília Arraiano é investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, da Universidade Nova de Lisboa. Foi eleita e aceitou a responsabilidade de gerir a academia durante 3 anos, a partir de janeiro de 2026.Entrevistada esta manhã na Antena 1, Cecília Arraiano afirma que está decidida em levar ao mundo mais ciência e mais conhecimento sobre os micróbios.