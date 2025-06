CEJ anula exame de futuros magistrados por acesso indevido a enunciado

A decisão consta de um despacho do diretor do CEJ, a que a agência Lusa teve acesso hoje, que indica que, cerca de uma hora antes do início da avaliação, uma aluna enviou um email para várias pessoas com a frase "violência apenas a subtração concurso furto", informação que coincidia com o tema central do exame dos futuros juízes.

O incidente, ocorrido a 12 de junho, levou à remarcação da prova para a próxima segunda-feira, dia 23, e será alvo de investigação por parte do Ministério Público.

O teste em questão exigia a elaboração de uma sentença jurídica sobre um crime de violência após subtração em concurso com furto, confirmando a correspondência com a informação veiculada pelo email da aluna (auditora), indica o documento assinado pelo juiz conselheiro Fernando Vaz Ventura, diretor do CEJ.

Após uma reunião com o coordenador do curso e outros docentes, o diretor decidiu que, não fosse possível determinar os envolvidos na quebra de confidencialidade do enunciado, mas que a situação comprometia a integridade da avaliação e, por isso, a prova tinha de ser anulada.

A direção entendeu também que as circunstâncias em que a fuga de informação ocorreu impedem que seja feita uma avaliação correta a todos os auditores do 41º curso, pelo que, decidiu anular as provas das duas opções: magistratura judicial e Ministério Público.

A anulação foi feita com caráter de urgência, dispensando a audiência prévia dos interessados, para assegurar o cumprimento dos prazos legais e regulamentares dos procedimentos avaliativos subsequentes, justifica ainda o despacho do CEJ.