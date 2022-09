"Celebramos a liberdade" nos 200 anos da Constituição de 1822

começou por dizer no discurso.Marcelo Rebelo de Sousa recordou a plateia que a sessão no Parlamento celebraReferindo-se às alterações constitucionais de 1838 e à Carta Constitucional de 1826,Mais uma vez citando que ao celebrar os 200 anos da Constituição de 1822, o

“É impossível construir a liberdade sem quem a defenda”.



“É extremamente difícil construir a liberdade com oposição militante de amplíssimos setores sociais ou de restritos setores mas dotados de efetivo poder político”.







"É uma ilusão pensar-se que não podem surgir novos tropios antiliberais e antidemocráticos", declarou, acrescentando que são alimentados saudosismos em que princípios da liberdade e da democracia são vistos como menos valiosos do que o protecionismo.



"A liberdade ou é construída todos os dias ou é enfraquecida todos os dias".



"Ou os poderes públicos mais os principais protagonsitas políticos e sociais dão o exemplo" ou "a liberdade e a democracia não avançam, recuam". "Esta é a grande lição dos 200 anos do constitucionalismo em Portugal", concluiu, afirmando que é preciso "reter o que foi portador de esperança e de futuro".



"Queremos mais e melhor liberdade e democracia? Então que todos nós, a começar em todos nós eleitos do povo sem exceção, tentemos fazer de cada dia um dia de avanço, um dia de inspiração pessoal e nacional, para que o povo nosso eleitor nunca caia na tentação de preferir a ditadura à democracia, o autoritarismo à liberdade, os messianismos ou os sebastianismos à livre e soberana vontade popular", defendeu.

Santos Silva considera que com Constituição "passamos de súbditos a cidadãos"

Para o presidente do Parlamento, a Constituição de 1822 foi precursora na consagração de direitos que atualmente são “tão naturais” como respirar. Segundo Augusto Santos Silva, os democratas de Abril são politicamente liberais e a revolução vintista e a Constituição de 1822 se inscrevem na corrente pela liberdade, contra a intolerância e autocracia.



A atual democracia portuguesa deve, disse o presidente da Assembleia da República, ao constitucionalismo liberal "a ideia de soberania nacional, o princípio representativo, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a igualdade perante a lei, a emergência de um parlamento com poderes próprios e legitimação eleitoral, o direito de petição, em suma, a passagem de súbditos a cidadãos".





“Cabe-nos refletir sobre os laços que nos unem à primeira Constituição portuguesa para compreender melhor o presente e saber o que fazemos dele".



“Torna-se óbvio o que devemos ao primeiro constitucionalismo liberal: devemos-lhe a ideia de soberania nacional, o pricípio represntativo, a liberdade de expressão e de imprensa, a igualdade perante a lei, a emergência de um Parlamento com poderes próprios e legimimação eleitoral, o direito de petição, em suma: a passagem de súbditos a cidadãos".