País
Celorico de Basto. Acidente com viatura dos bombeiros provoca um morto
O Ministério da Administração Interna confirmou este sábado a morte de um cidadão na sequência de um acidente que envolveu uma viatura dos Bombeiros de Amarante.
A viatura dos bombeiros em causa participava no combate a um incêndio em Celorico de Basto.
Para além da vítima mortal, há ainda a registar três bombeiros feridos.
Em comunicado, o MAI apresenta as condolências à família e amigos da vítima e manifesta ainda “a sua proximidade” aos três bombeiros feridos, desejando uma “rápida recuperação”.