Celorico de Basto. Acidente com viatura dos bombeiros provoca um morto





Para além da vítima mortal, há ainda a registar três bombeiros feridos.

Em comunicado, o MAI apresenta as condolências à família e amigos da vítima e manifesta ainda “a sua proximidade” aos três bombeiros feridos, desejando uma “rápida recuperação”.









A viatura dos bombeiros em causa participava no combate a um incêndio em Celorico de Basto.