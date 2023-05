Células CAR-T. Terapia inovadora já chegou a 82 doentes com linfomas

Oitenta e duas pessoas com linfomas já fizeram uma terapia inovadora que lhes pode ter salvo a vida. A terapia com células CAR-T tem estado a dar resultados muito positivos em doentes a quem a quimioterapia ou o transplante de medula pouco adiantaram.