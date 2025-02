Cemitério improvisado junto à Biblioteca Municipal do Porto

Em 1833, no cerco do Porto, foram ali enterradas vítimas de cólera, um surto que assolou a cidade depois conhecida como Invicta.Esta descoberta surgiu devido às obras de requalificação e ampliação da Biblioteca, a cargo do arquiteto Souto Moura. O objetivo do trabalho arqueológico é recuperar e entender o passado para dar um passo em direção ao futuro.

Até ao final do mês de fevereiro, os trabalhos arqueológicos devem estar concluídos.