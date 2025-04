"Cenário preocupante de insatisfação". 65% dos jovens profissionais de saúde já pensou emigrar

O estudo da Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde sobre o bem-estar de jovens médicos, farmacêuticos e enfermeiros até aos 35 anos revela "um cenário crónico preocupante de insatisfação e intenção crescente de emigração."



O representante da Plataforma, Xavier Canavilhas, explica em comunicado os fatores que levam os jovens "a considerar seriamente a emigração": "apesar da dedicação inquestionável à profissão, os jovens profissionais de saúde em Portugal enfrentam condições de trabalho difíceis, com salários baixos, falta de progressão na carreira e um elevado nível de stress". Os principais fatores que levam a considerar a emigração são salários baixos, falta de progressão na carreira e um elevado nível de stress.

A Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde, que agrega sete associações da área, concluiu que "65% dos jovens profissionais já considerou ou considera emigrar, sendo que as principais razões se prendem com melhores condições salariais, melhor qualidade de vida e oportunidades de desenvolvimento", indicando, no entanto, que "a grande maioria expressa o desejo de permanecer no país, mas sente-se desmotivada".

Apesar do "panorama preocupante" traçado pelo estudo, Xavier Canavilhas considera que o barómetro dá ferramentas para trabalhar com o Governo na procura de medidas concretas para a valorização dos profissionais de saúde.

Segundo o representante da Plataforma "existia um canal aberto de proximidade com o atual Governo para trabalhar com a Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde em propostas concretas para o país", esperando que "a interrupção deste ciclo legislativo não coloque em causa as mudanças que são urgentes no setor da saúde".

45% insatisfeitos com as condições de trabalho O estudo assinalou ainda que 45% dos profissionais afirmaram estar insatisfeitos com as condições de trabalho, sendo que apenas "cerca de 10% afirma estar satisfeito".

Também foi possível concluir que 70% dos profissionais se sentem "sob pressão frequentemente" e que mais de 60% "sentem que os seus horários de trabalho não permitem conciliar a vida pessoal, profissional e familiar, enquanto apenas cerca de 18% expressa um equilíbrio saudável".

Sobre o impacto na qualidade dos cuidados, 54% dos inquiridos acreditam que a falta de condições laborais compromete a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, enquanto 60% afirmaram que não escolheriam a mesma profissão se pudessem recomeçar, por não oferecer "oportunidades de progressão".

Em contraste, entre os que acreditam que a sua profissão oferece boas oportunidades de progressão, 73% voltariam a escolher a mesma profissão.

Ainda foi possível concluir que 95% dos profissionais de saúde "acreditam que a colaboração melhora a qualidade dos cuidados, embora apenas metade considere ter sido preparado para esta realidade durante a sua formação".

"Os dados divulgados demonstram que muitos profissionais desejam permanecer no país, mas sentem-se forçados a procurar outras oportunidades", sustentou.

O estudo referiu ainda que, para cerca de 32% dos inquiridos, o fator principal que influencia a retenção de profissionais no interior do país é a remuneração competitiva, sendo que 48% considera "nada ou pouco" atrativo trabalhar no interior do país.

A análise que partiu de um questionário "online" vai ser apresentada este sábado na Fundação Champalimaud, em Lisboa, depois de ter estado acessível a todos os jovens profissionais de saúde até aos 35 anos, inclusive.

c/Lusa