Censos 2021. Madeira perdeu 6,4% da população e tem agora 250.744 habitantes

"Na última década, a população diminuiu 6,4%, contrariamente do que sucedeu na década anterior", explica a Direção Regional de Estatística (DREM), que também disponibilizou os Resultados Definitivos do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação (Censos2021) relativos à Madeira.

De acordo com os indicadores, as variações intercensitárias desde o início da autonomia (1976) e até aos Censos2011 foram de +0,2% entre 1981 e 1991, -3,3% entre 1991 e 2001 e +9,3% entre 2001 e 2011.

O número total de habitantes apurado em resultado definitivo é semelhante ao já divulgado nos dados preliminares, em 2021, que apontava para uma população de 251.060 pessoas.

A população do arquipélago da Madeira é agora composta por 117.685 homens (46,9%) e 133.059 mulheres (53,1%).

O Funchal, o principal dos 11 concelhos da região, é o único com mais de 100.000 habitantes -- 105.782 --, ao passo que o Porto Moniz, na costa norte da ilha da Madeira, é o que tem menos população -- 2.517.

O segundo concelho mais povoado da região é o de Santa Cruz, contíguo ao Funchal a leste, com 42.168 habitantes.

Já a ilha e concelho do Porto Santo conta com 5.149 habitantes.

O envelhecimento da população, marcado pelo aumento da população idosa (pessoas com 65 ou mais anos) e o decréscimo da população jovem (pessoas com menos de 15 anos), permanece evidente no arquipélago, sendo que, entre 2011 e 2021, o peso da população jovem no total baixou de 16,4% para 12,7%, enquanto a população idosa evoluiu de 14,9% para 20,0%.

Os resultados definitivos do Censos2021 indicam que existiam 157 idosos por cada 100 jovens no arquipélago, relação que é superior nas freguesias do norte da ilha, em particular na freguesia da Ilha (concelho de Santana) onde o índice atingiu um máximo de 888 idosos por cada 100 jovens.

Por outro lado, na freguesia do Caniço (concelho de Santa Cruz) a população era menos envelhecida: 72 idosos por cada 100 jovens.

Na esmagadora maioria das 54 freguesias da região autónoma (94,4%), o número de idosos por cada 100 jovens era superior a 100.

Os dados definitivos do Censos2021 indicam que, dos 7.029 estrangeiros residentes na região, a maioria (74,1%) era de países de fora da União Europeia.

Por outro lado, considerando a população residente nascida no estrangeiro, num total de 17.604, a maioria (57,1%), era natural da Venezuela, seguindo-se os naturais da África do Sul (9,2%), Reino Unido (6,8%), Angola (5,7%) e França (4,5%).

Em 2021, quase metade da população residente na região era solteira (45,7%), 38,4% era casada, 7,9% divorciada e 8,0% viúva, sendo que, na última década se verificou um aumento de pessoas a viver em união de facto: 6,0% em 2011 e 8,2% em 2021.

A proporção de pessoas a viver em união de facto e em união legal era superior entre os homens, sendo que 8,8% dos homens vivia em união de facto (7,7% das mulheres) e 40,8% vivia em união legal (36,3% das mulheres).

Entre 2011 e 2021, a Região Autónoma da Madeira registou um aumento de núcleos familiares sem filhos e de núcleos familiares monoparentais, tendo sido contabilizados 94.844 agregados domésticos privados cuja dimensão média baixou para 2,6 pessoas face à dimensão média registada em 2011 (2,9 pessoas por agregado doméstico).

Dos agregados domésticos privados apurados em 2021, 78,1% (74.077) correspondiam a núcleos familiares, dos quais 28,2% diziam respeito a casais sem filhos (25,3% em 2011), 48,0% a casais com filhos (55,0% em 2011), 20,7% a mães com filhos (17,4% em 2011) e 3,1% a pais com filhos (2,3% em 2011).

Os resultados definitivos do Censos2021 apontam para a redução de 7,0% para 4,5% da taxa de analfabetismo no arquipélago, que, no entanto, permanece superior entre as mulheres (5,2%), ao passo que entre os homens 3,7% foram sinalizados como analfabetos.

A proporção da população residente com pelo menos o ensino secundário completo atingiu 41,4% em 2021, aumentando relativamente a 2011 (28,2%).

Em relação ao emprego, os dados apontam para uma taxa de 46,0% da população ativa, mais baixa do que a apurada em 2011 (48,6%).

Em 2011, a taxa de desemprego era de 12,1%.

O Censos2021 contabilizou 90.970 edifícios no arquipélago da Madeira, sendo que 55,9% foram construídos depois de 1980, e a maioria (57,0%) não necessitava de reparações, havendo apenas 5,6% dos edifícios com necessidade de reparações profundas.