Centenas assinam petição contra poluição emitida pelos cruzeiros em Lisboa

“A Câmara Municipal de Lisboa procura por um lado fazer reduzir o tráfego rodoviário na cidade, mas, por outro (…) abre as portas de par em par a empresas de, com prejuízos incalculáveis na vida dos que habitam, trabalham e visitam a cidade”, explicam os criadores da petição Por essa razão, pedem que a Câmara tome “medidas urgentes que cuidem da qualidade do ar”, entre as quais o “”.Pedem ainda que os terminais de cruzeiros em Lisboa implementem, “no espaço de um ano, medidas que façam reduzir a poluição gerada por esses navios” e que seja restringido “o número de navios aportados em simultâneo”.É também exigida a “instalação de estações de medição da qualidade do ar no perímetro dos terminais de cruzeiros” e “a realização de um estudo que torne claros os custos para a saúde pública da operação do Terminal de Cruzeiros”.A petição, lançada a 14 de novembro, já foi assinada por mais de 800 pessoas e explica que as embarcações mantêm os motores ligados mesmo quando estão estacionadas, o que leva“Esta poluição do ar é uma importante causa de doenças coronárias e respiratórias (incluindo infeções pulmonares e asma nas crianças), cancros do pulmão e AVCs”, pelo que os autores da petição exigem à autarquia a “defesa da saúde pública e do direito a respirar um ar saudável”.