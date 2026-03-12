Centenas de alunos e professores do ensino artístico pedem mais apoios
Centenas de alunos e professores do ensino artístico especializado estão hoje em protesto em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, para defender o reforço do financiamento público, que não é atualizado desde 2009.
A manifestação foi promovida pelas escolas artísticas privadas, que trouxeram à capital alunos e docentes de todo o país pelo "futuro do ensino artístico especializado".
Pelas 16:00, o separador central da Avenida Infante Santo era ocupado por mais de duas centenas de manifestantes, munidos de tambores e cartazes onde se leem mensagens como "15 anos é muito tempo", "O ensino artístico é tão importante como o convencional" e "No peito dos desafinados também bate um coração".
Àquela hora, continuavam a chegar autocarros para a concentração que estava agendada para as 15:00 e em que a organização espera a participação de perto de 500 pessoas.
Com tambores, pandeiretas e o apoio das buzinas de alguns carros que vão passando, os manifestantes gritam palavras de ordem como "A arte unida jamais será vencida" e "É hora de agir, não basta ouvir".
Os representantes das escolas foram, entretanto, chamados pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.