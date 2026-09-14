País
Centenas de bombeiros combatem incêndio em Proença-A-Nova
Quatro centenas de bombeiros combatiam o incêndio pelas 21h00. O vento forte está a dificultar o trabalho no terreno.
Foto: António Antunes - RTP
"O incêndio lavra com grande intensidade numa zona de povoamento florestal", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.
A mesma fonte adiantou que o fogo deflagrou cerca das 16h05, num povoamento florestal, próximo de Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova e não há habitações em risco.
Por volta das 21h11, estavam no terreno 457 operacionais, apoiados 151 meios terrestres.
O objetivo é salvaguardar as casas. O alerta do incêndio de Proença-a-Nova foi dado pelas quatro da tarde.
c/ Lusa