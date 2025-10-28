Centenas de estudantes manifestam-se em Lisboa contra o aumento das propinas

Orçamento do Estado para 2026 que prevê o primeiro aumento da propina de licenciatura em dez anos e a remoção de tetos das propinas de mestrado. A manifestação convocada pelo Movimento Associativo Estudantil saiu ao início da tarde do Rossio, em Lisboa, em direção à Assembleia da República, onde decorre durante a tarde a votação da proposta do





Sob o lema "Ninguém para fica trás! Gratuidade já!" centenas de estudantes de todo o país que saíram às ruas da capital para se manifestar pelo fim das propinas e mais ação social: "a propina é para acabar, não é para aumentar", "Bolsas sim, propinas não" ou "Aumenta tudo, aumenta a luta", são alguns dos apelos dos estudantes relatados pela agência Lusa.





Em comunicado, o Movimento Associativo Estudantil acusa o Governo de querer "dar mais um passo no caminho da elitização do ensino superior, por via do aumento das propinas", num ano em que foram atingidos "níveis historicamente baixos de (estudantes) colocados no Ensino Superior".





c/Lusa