Centenas de passageiros aguardam bagagens no aeroporto de Lisboa

A longa fila de passageiros que aguardam hoje de manhã a entrega das bagagens é formada por centenas de pessoas, entre a zonas de chegadas e de partidas, frente a um pequeno gabinete com a inscrição: "Irregularidades com bagagens / Perdidos e Achados".

Um passageiro que chegou na segunda-feira da África do Sul disse à Lusa que tenta desde o momento de desembarque receber as malas e uma bicicleta dobrável.

"As bagagens não estão perdidas mas é a segunda vez que faço esta fila desde ontem [segunda-feira]. Por motivos ligados com a falha de eletricidade, as bagagens não foram diretamente para o tapete das malas. Ficaram no avião e disseram-nos que as poderíamos levantar depois", lamentou à Lusa o passageiro sul-africano Martin Roberts.

Um outro passageiro que chegou dos Estados Unidos, a meio da manhã de hoje, e que espera viajar hoje à noite num voo com destino a Luanda, Angola, contou que tem de recuperar as bagagens para poder embarcar.

"A minha mala e até a mochila de mão foram para o porão e agora tenho de tentar tudo levantar aqui. Venho de Newark (Estados Unidos)", disse Justino de Melo.

O passageiro angolano tem centenas de pessoas à frente que também aguardam a devolução das malas que não foram transportadas, como habitualmente, para o tapete das bagagens após a aterragem do avião em que seguiam.

A Agência Lusa está a tentar contactar as entidades responsáveis pela entrega de bagagens.

No aeroporto de Lisboa, às 11:00 a maior parte dos controlos de embarque (check in) estão a funcionar, verificando-se sete voos cancelados.