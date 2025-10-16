Centenas de polícias em protesto em Lisboa

A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), o segundo maior da PSP, mas junta outras estruturas, nomeadamente o Sindicato Nacional da Polícia, o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, a Associação Sindical Autónoma de Polícia e o Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade.Entre os problemas mais graves está, segundo o SPP, a idade de entrada na aposentação, que não está a ser cumprida, falta de candidatos para cursos de formação de agentes e os baixos salários.