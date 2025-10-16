País
Centenas de polícias em protesto em Lisboa
Os polícias voltaram às ruas de Lisboa, esta quinta-feira, em protesto contra o que dizem ser "o desinteresse do Governo" na resolução de problemas.
A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), o segundo maior da PSP, mas junta outras estruturas, nomeadamente o Sindicato Nacional da Polícia, o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, a Associação Sindical Autónoma de Polícia e o Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade.
O protesto começou às 16h00 junto à sede da Direção Nacional da PSP com chegada final marcada para o Ministério da Administração Interna.
Os profissionais queixam-se de problemas no acesso à reforma, da falta de candidatos para formação e dos salários, que consideram baixos.
Em causa está a não inclusão no Orçamento do Estado para 2026 da resolução dos problemas que afetam os polícias.
Entre os problemas mais graves está, segundo o SPP, a idade de entrada na aposentação, que não está a ser cumprida, falta de candidatos para cursos de formação de agentes e os baixos salários.
