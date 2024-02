Foto: José Sena Goulão - Lusa

No exterior do Capitólio, onde decorria o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, centenas de polícias, guardas prisionais e militares da GNR estiveram concentrados junto ao edifício. Foi para ali que se deslocaram, depois da manifestação que tinha sido convocada para a Praça do Comércio.