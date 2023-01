Centenas de professores e não docentes em protesto em Lisboa

Foto: RTP

Centenas de professores e de profissionais não docentes juntaram-se, este sábado, na manifestação em Lisboa. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação promete para esta tarde uma "gigantesca marcha" pela Escola Pública. O STOP mantém as críticas às propostas do Governo e pede a intervenção do primeiro-ministro e do ministro das Finanças.